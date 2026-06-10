FiraTàrrega (Lleida) contará con 57 espectáculos y 1.200 profesionales del 10 al 13 de septiembre

Presentación de FiraTàrrega 2026 este miércoles - FIRATÀRREGA

LLEIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 46 FiraTàrrega (Lleida), que se celebrará del 10 al 13 de septiembre, contará con 57 espectáculos, con propuestas que reúnen a artistas consolidados y talentos emergentes, y acogerá a 1.200 profesionales de todo el mundo.

Según explica la organización en un comunicado este miércoles, 20 de las 57 piezas son estrenos absolutos (35%) y 4 estrenos en España (7%); en cuanto al origen, un 55% son de procedencia catalana (con 8 compañías de Lleida, un 14%), un 25% del resto de España y un 20% internacional.

Las 11 compañías internacionales de este año proceden de 9 países (Alemania, Austria, Bélgica, Corea del Sur, Francia, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido y Túnez) y todas las compañías de procedencia internacional mostrarán trabajos centrados en el espacio público.

La directora ejecutiva de FiraTàrrega, Abigail Ballester, que se estrena este año, ha afirmado que la intención es celebrar "mucho que 46 años después de la Fira, decana en los mercados de artes escénicas del Estado, continúe siendo un referente".

El tema de esta edición es 'CELEBREM', un concepto que se vincula con el hecho de "compartir un espacio con desconocidos que ven las mismas experiencias, entender otras maneras de ver el mundo, admirar y respetar las capacidades y el talento de los otros".

PROGRAMACIÓN

La programación incluye las creaciones de compañías de trayectoria como Cia. Maduixa, Cia. Toti Toronell, Cia. Vero Cendoya, Company Chameleon, Kamchàtka, Pere Faura & Niels Bekius o Sala Trono.

También incluye los talentos más emergentes de la mano de formaciones jóvenes, que muchas apuestan por las artes de calle: Cia. Apikipala, Cia. Les Pinyes, Cia. Pagans, Cia. Trasla2, Colectivo Ameno, L'atapeïda, Llum de Fideu o Losinformalls, entre otras.

FiraTàrrega 2026 incluye 32 compañías (57%) que actuarán por primera vez, lo que "remarca el papel de renovación, descubrimiento y oportunidad del certamen"; y la programación se emplazará principalmente en el espacio público, con un 72% de espectáculos que tendrán lugar en la calle; un 7% en espacios no convencionales y un 21% en recintos de sala.

INAUGURACIÓN

El espectáculo inaugural de FiraTàrrega 2026 será 'Incontinuo' de la compañía catalana Kamchàtka, que convertirá la plaza Hort del Barceloní en un espacio inmersivo: contará con música en directo y unos 80 voluntarios, y será "un homenaje político-poético de quien ha tenido que irse de su casa en búsqueda de otro lugar donde vivir".

Según la directora artística, Anna Giribet, debido al contexto de "desorden y conflicto internacional, tocaba abrir la Fira con un espectáculo de gran formato que interpele directamente" y permita ponerse en la piel de quienes han tenido que irse.