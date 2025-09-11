FiraTàrrega (Lleida) programa 54 espectáculos con el concepto de conexión como hilo

LLEIDA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 45 FiraTàrrega programará desde este jueves hasta el domingo una programación con 54 espectáculos, de los que un 35% son estrenos, en una edición en el que el concepto de 'conectar' es el leit motiv, con 11 piezas que se articulan sobre esta idea.

El espectáculo de gran formato 'Interferència 03: Breu inici d'aproximació fugaç al prefaci del segon folre en l'esfondra' de Teatres de Catalunya-Marc Salicrú inaugurará esta edición con una pieza que se convierte en una gran celebración del caos.

Durante estos cuatros días, Tàrrega se convertirá en epicentro de las artes escénicas, y la mitad de la programación, 27 espectáculos, serán de acceso libre para acercar la cultura a la calle, de manera gratuita.

La programación de calle es uno de los sellos de FiraTàrrega, con 39 espectáculos en el espacio público, entre ellos los 27 espectáculos gratuitos, y que reúne propuestas de artistas consolidados y talentos emergentes.

Entre las propuestas que forman parte de la programación de FiraTàrrega figuran 'Mi gran caracol' de la compañía Ángeles de Trapo; 'Quimera' de La Fam; 'Su Talka' de Deabru Beltzak; 'Too much' de Elelei, y 'Granotes al cel, aigua a la terra' de Banda Esfèrica.

Otros montajes son 'L'instant n'a que nos gestes' de Jordi Galí-Cie Arrangement Provisoire; 'Black' de Oulouy, y 'Miss Mary' de Kristyn Fontanella.

La programación incluye también circo como 'Beyond' de la compañía Circunstances; 'Damocles' de Cirque Inextremiste y 'Domte' de Nacho Flores, así como teatro familiar con 'La caravana del Dr.Masterfil' de las compañías Eudald Ferre y Passabarret; 'Camelvà' de Campi qui pugui y 'One Hand Show' de Nico Baixas.