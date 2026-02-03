La firma de muebles Hannun completa una ampliación de capital de 1,46 millones de euros

Archivo - El nuevo presidente de Hannun, Sixto Jiménez - HANNUN - Archivo

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía de muebles y artículos de decoración Hannun ha ejecutado una ampliación de capital por un importe total superior a 1,46 millones de euros, según ha informado este martes la sociedad al segmento BME Growth.

La operación se ha cerrado mediante la emisión de 9,79 millones de nuevas acciones, cuyo precio de emisión por acción ha sido de 0,15 euros, de los cuales 0,01 euros corresponden a valor nominal y 0,14 euros a prima de emisión.

De este modo, el importe total de desembolso (1,46 millones) corresponde a 97.908,88 euros al valor nominal y 1,37 millones de euros a la prima de emisión.

Tras la ejecución de esta ampliación, el capital social de Hannun queda fijado en 504.436,78 euros, representado por un total de 50.443.678 acciones de 0,01 euros de valor nominal cada una.

Tras la inscripción de la operación en el Registro Mercantil de Barcelona, la compañía ha detallado la relación de accionistas con una participación igual o superior al 5%: Norangoiz, S.L., titular de 3,4 millones de acciones (un 6,76% del capital) y Frenos Iruña, S.A.L., titular de 2,7 millones de acciones (un 5,48% del capital).