La fiscal Laia Rius se incorpora como nueva directora de Análisis e Investigaciones de la OAC

La fiscal Laia Rius Costa - OAC

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fiscal especializada en derecho penal y protección de derechos fundamentales, Laia Rius Costa, se ha incorporado como nueva directora de Análisis e Investigaciones de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), en sustitución de Manel Díaz Espiñeira, ha informado la entidad en un comunicado este jueves.

Laia Rius es licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra y ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el ámbito del sector público, formando parte de la carrera fiscal tras haber superado las oposiciones en 2015.

Durante seis años ha ejercido en la Fiscalía de Área de Manresa, Igualada y Vic (Barcelona), inicialmente en el partido judicial de Vic y posteriormente en el de Manresa, donde se ha especializado en el ámbito de la violencia sobre la mujer, una etapa que le ha permitido adquirir experiencia en la actuación penal y la protección de derechos de las víctimas.