Fiscalía archiva la primera denuncia de torturas en el franquismo al no poder identificar al autor

Archivo - La lingüista y miembro de la CUP, Blanca Serra i Puig, durante la presentación del manifiesto de independentistas de izquierdas en apoyo al expresidente Carles Puigdemont, a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí y al Consell per la Repúbli - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Barcelona ha concluido la investigación iniciada como consecuencia de la primera denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por el caso de presuntas torturas que la activista Blanca Serra sufrió durante el franquismo y transición en la Jefatura de Via Laietana, y ha pedido su archivo provisional al no poder identificar a los autores materiales del delito.

Según informa en un comunicado este jueves, la Fiscalía ha procedido a "presentar denuncia ante el órgano judicial solicitando el archivo provisional por falta de autor conocido".

El Ministerio Público, tras analizar el resultado de las diligencias practicadas, reconoce que agentes de la llamada Brigada Político Social detuvieron a la denunciante y a su hermana por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura, y le infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión, lo que les provocó secuelas traumáticas.

Además, considera que los hechos se llevaron a cabo en el contexto de persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizada de opresión sistemática y generalizada, y además atribuye a la víctima la condición de víctima del franquismo, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática.

La denuncia fue presentada por Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, con el apoyo de Òmnium Cultural y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y está previsto que este jueves por la tarde la denunciante valore la decisión de Fiscalía en una atención a los medios.