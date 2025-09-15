Fiscalía de Barcelona plantea una reforma para el desalojo inmediato en ocupaciones sin violencia

Archivo - Ciutat de la Justícia - GENERALITAT DE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Barcelona propone incrementar la penalidad de las ocupaciones de inmuebles sin violencia ni intimidación, recogidas en el artículo 245.2 del Código Penal, en un día de multa, de manera que la pena vaya de 3 meses y un 1 día de multa a 6 meses de multa, lo que permitiría la aplicación de la medida cautelar de desalojo inmediato.

Así se recoge en la memoria de la Fiscalía Provincial de Barcelona de 2025 correspondiente al ejercicio de 2024, consultada por Europa Press este lunes.

Con esta modificación que plantea el ministerio público, la ocupación ilegal no violenta ya no sería un delito leve, sino menos grave, por lo que el Juzgado de Instrucción correspondiente podría acordar, como medida cautelar inmediata, el desalojo del inmueble.

En la actualidad, esta medida se adopta "muy excepcionalmente", por lo que los inmuebles ocupados sin violencia se mantienen ocupados durante un considerable período de tiempo, hasta que hay una sentencia condenatoria firme que así lo ordena.

Sin embargo, de adoptarse esta modificación, a propuesta de la Fiscalía, el inmueble se podría devolver de forma inmediata al titular, como medida cautelar, con carácter previo a la firmeza de la sentencia.