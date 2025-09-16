Fiscalía dice que el pacto de 'la manada de Castelldefels' (Barcelona) protege a las víctimas

Los 5 acusados de agredir sexualmente a 3 mujeres y grabar a una cuarta mientras mantenía relaciones sexuales consentidas y difundir el vídeo en la Audiencia de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha manifestado tras conocerse la sentencia de conformidad que condena a penas de entre 8 años y 5 meses y 3 años y 11 meses de prisión a los 5 acusados de la 'manada de Castelldefels' (Barcelona) que a la hora de alcanzarse un acuerdo entre las partes "ha pesado mucho la necesidad de proteger a las víctimas, así como su voluntad de no ser revictimizadas".

Así lo ha manifestado en un comunicado este martes, después de conocerse que las partes han llegado a un acuerdo que ha supuesto una rebaja sustancial de las penas prisión para los acusados, que finalmente han quedado muy por debajo de las que inicialmente pedía para ellos la Fiscalía, que oscilaban entre los 28 y los 53 años.

También se ha tenido en consideración el riesgo de una eventual suspensión del juicio, "tras haber constatado que una de las víctimas está sufriendo una crisis postraumática que hacía inviable su presencia en el juicio", así como las consecuencias que su celebración habría provocado en la salud emocional de las mujeres.

El ministerio público ha recordado que los procesados han reconocido los hechos, han pedido perdón a las víctimas y mostrado arrepentimiento, y han consignado la totalidad de las indemnizaciones pactadas.

"La Fiscalía no sólo tiene por misión el ejercicio de la acusación pública, sino también, y muy primordialmente, la protección de las víctimas en el proceso penal", ha concluido.