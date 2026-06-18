La Fiscalía investiga a Pilar Rahola por presunta incitación al odio contra Palestina

Archivo - La periodista Pilar Rahola en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía investiga a la periodista y tertuliana Pilar Rahola por un presunto delito de incitación al odio y de complicidad con un delito de genocidio a raíz de una denuncia interpuesta por parte la Organització Juvenil Socialista (OJS), según ha avanzado 'Catalunya Ràdio' y ha confirmado Europa Press.

La organización anunció en febrero que los dos militantes encausados por arrojar pintura contra Rahola durante una conferencia en La Garriga (Barcelona) la habían denunciado por su "complicidad con el genocidio".

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, afirman que Rahola es conocida por su defensa del sionismo y "su hostilidad contra los derechos nacionales de la población palestina y contra aquellas personas y movimientos que muestran su solidaridad" con esta causa, a los que, según la OJS, la tertuliana tilda intencionadamente de antisemitas.

En su defensa de Israel, la acusan de "negar, banalizar y justificar públicamente" el delito de genocidio contra la población palestina, así como de actuar de principal portavoz del sionismo internacional y del Estado de Israel en lengua catalana y castellana.

Según la organización, su rol como portavoz "no es gratuito ni desinteresado", sino que está patrocinada por las instituciones de Israel y por todo un conglomerado de entidades que le reportan beneficios económicos y reconocimiento social y político.

"Nos encontramos ante una colaboradora mediática del delito de genocidio atendiendo que, con su actuación, promueve conscientemente un discurso de odio que deshumaniza a las víctimas y que blanquea a los autores del genocidio, contribuyendo así a la generación de un clima de hostilidad contra la población palestina".

"DESHUMANIZACIÓN"

La organización sostiene que la periodista ha contribuido a la deshumanizacioón de las víctimas y, entre los ejemplos que enumera, figura su intervención en unha conferencia celebrada en febrero de 2024, en la que Rahola habría "hecho mofa sobre la cantidad de niños palestinos asesinados por las fuerzas armadas de Israel".

También que, el 13 de septiembre de 2025, en respuesta a un mensaje en 'X' de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, Rahola negó que Israel cometiese un genocidio y la acusó de ser una propagandista del odio, un mensaje que tuvo 152 millones de visualizaciones.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La OJS sostiene que sus manifestaciones públicas "no pueden ampararse en el ejercicio de la libertad de expresión", pues no se limitan a una opinión crítica o a una interpretación histórica controvertida, sino que contribuyen a la negación reiterada del delito de genocidio contra la población palestina con una clara voluntad de deshumanización.

Añaden que existen "suficientes indicios racionales" para considerar que Israel, su gobierno y sus fuerzas armadas han cometido un delito de genocidio en la Franja de Gaza, y que Rahola no se limita a negarlo --pese a existir pronunciamientos por parte de las autoridades legales competentes--, sino que ha asumido un papel activo en su legitimación discursiva.

FISCALÍA

Fuentes de la Fiscalía de Barcelona han informado de que se han abierto diligencias de investigación y, una vez practicadas, se presentará una denuncia ante el juzgado correspondiente o, por el contrario, se archivarán.

Según ha podido saber Europa Press, ha sido la Sección Especializada en delitos de odio de la Fiscalía de Barcelona, encabezada por la fiscal Marta Gloria López Català, la que ha incoado el procedimiento de diligencias de investigación y ha ordenado a la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació (Ucdod) de la Comissaria General d'Informació de los Mossos d'Esquadra que investigue los hechos.