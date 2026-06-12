Fiscalía se opone a levantar las medidas cautelares a Jonathan Andic, como pedía la defensa

Jonathan Andic evita la prisión provisional tras pagar 1 millón de euros de fianza - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía se ha opuesto al recurso presentado por la defensa de Jonathan Andic, encabezada por el abogado Cristóbal Martell, que solicitaba anular el auto que dictó las medidas cautelares que le fueron impuestas tras su detención como investigado por la muerte de su padre, el fundador de Mango.

El Ministerio Público se mantiene en su petición, que fue la acordada por la instructora, de mantener la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y personaciones semanales en los juzgados, así como a que se le devuelva el millón de euros que Jonathan Andic tuvo que abonar para quedar en libertad.

En su recurso, la defensa alegó que no se pudieron determinar las causas que provocaron la caída de Isak Andic por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) el 14 de diciembre de 2024, ni la participación de terceras personas.

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