Fiscalía pide 26 años de prisión para Santiago Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany

Archivo - Santiago Laiglesia (d) acompañado por su abogado a su entrada a los Juzgado de Sabadell (Barcelona) - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Jurado de la Fiscalía Provincial de Barcelona ha presentado su escrito de acusación en el caso de la muerte violenta de Helena Jubany y ha solicitado para el principal sospechoso del crimen, Santiago Laiglesia, 26 años de prisión.

El Ministerio Público ha pedido para él 20 años de cárcel como presunto autor de un delito de asesinato y otros 6 por detención ilegal, ha informado en un comunicado este martes.

Por otro lado, ha solicitado el sobreseimiento provisional con respecto a los otros dos investigados: Xavier Jiménez y Ana Echaguibel.