Fiscalía pide 8 internamientos y 70 libertades vigiladas para los menores detenidos en Barcelona

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Menores ha solicitado en total 8 internamientos en régimen cerrado y 70 libertades vigiladas con medidas cautelares para los menores detenidos en el marco de los disturbios ocurridos el pasado sábado en el centro de Barcelona, según han informado fuentes del ministerio público a Europa Press este viernes.

Para los 70 menores para los que han pedido la libertad vigilada han solicitado que se les prohíba concurrir a cualquier tipo de reunión o manifestación a menos de 1.000 metros en todo el territorio español.

En total, han pasado a disposición de la Fiscalía un total de 89 menores por su presunta relación por estos hechos, mientras que los mayores de edad detenidos pasaron a disposición judicial el lunes y quedaron en libertad provisional con medidas cautelares.