Fitch eleva el rating de CriteriaCaixa a A

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación Fitch Ratings ha revisado al alza la calificación crediticia de CriteriaCaixa y lo ha elevado a A- con perspectiva estable desde BBB+, informa el holding en un comunicado este viernes.

Fitch ha valorado positivamente la adaptación del Plan Estratégico de Criteria al Plan Estratégico de la Fundación La Caixa "por ser coherente con su visión a largo plazo y su perfil conservador".

Fundamenta la mejora de la calificación en los nuevos objetivos, que incluyen el compromiso de mantener la deuda neta por debajo del 10% del valor total de los activos brutos (GAV), limitar la cartera de activos alternativos a un máximo del 10% del GAV y situar el porfolio de liquidez por encima del 10% del GAV.

También hace hincapié en "el avance sustancial" de los indicadores financieros de la empresa en 2025, además de la mejora de la calidad crediticia de sus inversiones, entre las que está la mejora de CaixaBank.

Esta mejora se une a la que emitió Moody's en diciembre del año pasado, que pasó de Baa1 a A3 con perspectiva estable.