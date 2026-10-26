Los floristas de la Rambla de Barcelona, con "miedo" de que los disturbios se repitan este sábado

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los floristas de la Rambla de Barcelona, provisionalmente ubicados en la plaza Catalunya por las obras de reforma del emblemático paseo, han expresado su "miedo" a que los disturbios que se produjeron este sábado se repitan el próximo fin de semana.

Lo han dicho en declaraciones a Europa Press este lunes varios de los propietarios de las paradas que, aunque señalan que no todas han sido afectadas por igual, aseguran que el daño que les han causado es "colectivo".

"Nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros", ha afirmado una de las propietarias, que aún no sabe si abrirán el fin de semana que viene para evitar afectaciones similares.

Otro de los propietarios, que sí sufrió desperfectos en su parada, ha sostenido que lejos de una protesta legítima, los disturbios del sábado fueron "vandalismo" sin ningún objetivo más allá de hacer daño.

"Nunca había visto algo parecido", ha lamentado, y al preguntársele por las afectaciones, ha señalado cristales rotos, robos e incluso la quema de expositores, y ha explicado que aún no han calculado lo que les costará repararlo.