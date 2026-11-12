Flotats estrena 'La promesa de l'alba' basada en Romain Gary en el Teatre Romea de Barcelona

Josep Maria Flotats durante la presentación - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Romea de Barcelona acogerá del 14 de noviembre al 13 de diciembre el estreno absoluto de 'La promesa de l'alba', una adaptación de la novela autobiográfica del francés Romain Gary dirigida, adaptada y protagonizada por Josep Maria Flotats.

El actor catalán ha explicado este jueves en rueda de prensa que el texto de su soliloquio bebe principalmente de esa novela como hilo conductor, pero añade contenido de otros libros y de entrevistas de Gary.

El autor escribió y trabajó en francés a partir de los textos originales, y después encargó la traducción a Salvador Oliva.

UN RELATO AUTOBIOGRÁFICO

Nacido Roman Kacew en Vilnius (actual Lituania) en 1914 y fallecido en 1980, Gary es una de las figuras de las letras francesas del siglo XX: entre sus obras destacan 'Les racines du ciel' (1956), 'La vie devant soi' (1975) y, precisamente, 'La Promesse de l'aube' (1960).

La obra es autobiográfica de Gary: narra la historia de un hombre y su relación con su madre, una mujer "visionaria e indestructible" que decide que desde el primer momento su hijo está destinado a vivir una vida extraordinaria.

Flotats, después de 'La disputa' también en el Romea, ha trabajado desde marzo desde 2025 hasta el verano en 'La promesa de l'alba': "Si tengo ganas de subir al escenario para algo será para explicar esto", pensó tras rescatar la novela del fondo de su librería.

Es un soliloquio en un escenario "neutro" donde el protagonista repasa sus memorias: el actor y director catalán apunta que se ha negado a escribir las suyas propias pero que le entusiasmó la idea de encarnar las de alguien como Gary.

MUNDOS COMPARTIDOS

El autor francés murió en 1980, muy poco antes de que Flotats entrara en la Comédie Française, por lo que el actor siente ciertos paralelismos: en la inspiración que sentía por sus amigos escritores, músicos y pintores, pero también, aunque no se conocieron, en haber vivido de primera mano el "estado de espíritu" de la Francia de Charles de Gaulle y el mundo cultural francés de la época.

"Entiendo muy bien muchas cosas de Romain Gary", asegura Flotats, que se ve con más posibilidades de transmitir Gary al público precisamente porque lo siente de una forma tan directa y tan fuerte.

También ha dicho que, para los actores, el pasado no es suyo, sino de todas las identidades que les han habitado y les han creado, formado, construido y ayudado a ser grandes: "¿Qué poso nos queda de todos estos inquilinos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, dentro de nosotros mismos?".