La Flotilla alerta del riesgo de la huelga seca de Saif Abukeshek: "Puede durar de 3 a 5 días"

El portavoz de la Global Sumud Flotilla en Cataluña, Pablo Castilla, atiende a los medios durante una rueda de prensa de Global Sumud Flotilla sobre los detenidos de la flotilla por parte de Israel, a 7 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). L - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Global Summud Flotilla en Catalunya, Pablo Castilla, ha alertado del riesgo para la vida del activista palestino-español Saif Abukeshek, que está en huelga de hambre seca tras haber sido capturado la semana pasada en aguas internacionales por el ejército de Israel mientras participaba en la misión humanitaria rumbo a Gaza: "Así puede durar de 3 a 5 días", y ha exigido su liberación inmediata.

En declaraciones este jueves ante la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, Castilla ha explicado que esta huelga de hambre seca se suma a los 8 días que Abukeshek ya llevaba sin comer y "de secuestro, de tortura", tras la captura por parte de Israel, junto con el activista brasileño, Thiago Ávila, también en huelga de hambre.

Ha exigido la liberación de ambos activistas "con garantías totales para su integridad física, después de las torturas que han estado sufriendo", y también ha explicado que, tras la captura de activistas de la Flotilla que posteriormente fueron liberados, hubo 30 personas que fueron hospitalizadas por graves lesiones.

Una de estos activistas es catalán y tiene "diferentes costillas rotas y con un estado de salud muy grave", ha explicado el portavoz de la Flotilla, que ha añadido que todo esto muestra cómo actúa cada día Israel contra los 9.500 palestinos que se encuentran en cárceles israelíes.

INACCIÓN DE LA UE

Castilla ha criticado la inacción de la Unión Europea ante estos hechos: "Hace tiempo que los derechos humanos en manos de la UE se han convertido en un pañuelo sucio para tapar sus vergüenzas y sus complicidades", y ha reclamado rendimiento de cuentas y responsabilidad a Grecia, a quien ha acusado de colaborar con la interceptación de los barcos de la Flotilla.

Además, ha pedido al Gobierno central que responda "con consecuencias" ante la negativa de los tribunales israelíes de liberación de los dos activistas, por lo que ha reclamado que España eleve a nivel europeo las demandas de puesta en libertad inmediata de Abukeshek y Ávila.

También ha reclamado que imponga de manera inmediata sanciones a Israel, y que rompa toda relación con este país y aplique un embargo de armas "real".

También ha reclamado que el Gobierno sueco movilice "todos los medios diplomáticos" para liberar a Abukeshek --que también tiene la nacionalidad sueca--, y ha llamado a los ciudadanos catalanes a movilizarse este sábado ante la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona contra la detención de los dos activistas y para exigir su liberación.

DETENCIONES EN PROTESTAS

Por su parte, la portavoz del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc), Tània Ros, ha criticado la actuación el jueves pasado de la policía catalana que cargó "brutalmente" y detuvo a manifestantes que protestaban contra la captura de Abukeshek y Ávila ante el consulado de Israel en Barcelona, y ha lamentado que el poder político no haya fiscalizado esta actuación sino que la ha legitimado.

Además, la portavoz de Arran, Laia Canigó, ha acusado de hipócritas a PSOE y PSC, "porque mientras se construyen una imagen humanitaria, siguen sosteniendo y protegiendo las mismas estructuras militaristas e imperialistas que hacen posible el genocidio del pueblo palestino", y ha añadido que un ejemplo son las detenciones en las movilizaciones del jueves pasado y el mensaje del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, condenando el asalto a la Flotilla.

Por último, el secretario de Comunicación del sindicato IAC, Jordi Gassiot, también ha exigido la liberación de Abukeshek --miembro de este sindicato-- y ha reclamado a la UE que "persiga la nave pirata", en alusión a los barcos israelíes que interceptaron a la Flotilla.