Foment acoge la constitución de la Comisión para la Garantía de una Movilidad Cotidiana

Reunión de la Comisión para la Garantía de una Movilidad Cotidiana Fiable y Eficiente en Catalunya - FOMENT

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha acogido este lunes la constitución de la Comisión para la Garantía de una Movilidad Cotidiana Fiable y Eficiente en Catalunya, propuesta también por el RACC, Cámara de Barcelona y Col·legi d'Economistes.

La reunión de constitución de la Comisión, que se presentó el pasado 13 de febrero, ha contado con la presencia de medio centenar de representantes de diversas entidades y organismos, así como empresas, según ha informado la patronal en un comunicado.

Foment ha calificado de "intolerable" la situación de la movilidad en Catalunya, por lo que ha instado a hacer un diagnóstico de la prioridad de las infraestructuras necesarias y estudiar qué recursos económicos se requieren.

Para ello, se crearán diversos grupos de trabajo dentro de la Comisión para llevar a cabo una investigación y propuesta más concreta si procede.

Durante el acto, se ha presentado el calendario de reuniones --que se inician el 9 de marzo y se celebran de forma quincenal-- y se ha propuesto una lista de comparecientes, desde operadores hasta administraciones públicas o centros logísticos, pasando por agentes económicos, expertos y llegando a sindicatos o partidos políticos.