Foment alerta de una "preocupante desaceleración" del mercado laboral

La patronal pide un entorno de estabilidad normativa, certeza jurídica y confianza - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha alertado de una "preocupante desaceleración" del mercado laboral, relacionada con diferentes elementos de debilidad estructural como la baja productividad, incremento del absentismo laboral y el desajuste entre oferta y demanda.

Así lo ha explicado este lunes en un comunicado, tras la publicación de los datos del paro de diciembre, que muestran una subida en 1.860 personas en diciembre en Catalunya (+0,58), mientras que, en comparación con el año pasado, el paro disminuyó en 11.959 personas (-3,57).

"Los datos publicados hoy confirman que el paro continúa siendo uno de los principales retos de nuestro mercado laboral", ha reiterado la patronal, en un mes, además, en el que tradicionalmente las cifras de desempleo tendían a descender en Catalunya.

Ante esta situación, Foment ha manifestado que es imprescindible reforzar un entorno de estabilidad normativa, certeza jurídica y confianza, a la vez que evitar el incremento de cargas que lastren la inversión y la actividad empresarial.

"La negociación colectiva, la mejora de la eficacia y la eficiencia de las políticas activas de ocupación se deben situar en el centro de la estrategia, como pilares fundamentales de un mercado sólida y contribuir así a la creación de una ocupación estable y continua", ha remarcado.