Foment alerta de un ralentizamiento del PIB en España hasta 2027, "cercano a la mitad del actual"

La patronal prevé que las economías española y catalana reduzcan su ritmo de crecimiento - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha alertado de una pérdida gradual del crecimiento económico de España en los próximos trimestres, con una tasa del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para los dos próximos años que "podría reducirse a la mitad del nivel actual" de alrededor de un 3%.

Según ha explicado la patronal este jueves en un comunicado, las evoluciones más recientes del PIB reflejan un "agotamiento progresivo" del impulso cíclico, en un contexto de normalización del crecimiento económico.

Las previsiones de Foment, extraídas de su 'Informe de Conjuntura Econòmica' señalan precisamente la resiliencia registrada hasta ahora por las economías española y catalana, con un "ritmo de crecimiento claramente superior a la media europea", pero que registrarán ahora una moderación importante del crecimiento para 2026 y 2027.

Foment destaca que el mercado laboral, aunque mantiene un comportamiento favorable, demuestra ya los primeros signos de moderación en términos de creación de empleo, mientras que la inflación también muestra un ligero repunte a causa del precio de la electricidad y de los alimentos no elaborados.

Frente a la debilidad de la demanda europea, que ha limitado el crecimiento de las exportaciones de bienes, el sector servicios, en especial el turismo, ha mostrado un buen comportamiento, lo que ha permitido que el sector exterior mantenga su "papel estabilizador".