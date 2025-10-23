Foment y APCE lamentan el "bloqueo" para la reforma de la medida del 30% de vivienda en Barcelona

Foment y APCE lamentan el "bloqueo" para la reforma de la medida del 30% en Barcelona - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball y la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) lamentan el "bloqueo político" para aprobar la modificación de la reserva del 30% de vivienda de protección oficial (VPO) en Barcelona, informa la patronal en un comunicado este jueves.

Los presidentes de ambas organizaciones empresariales, Josep Sánchez Llibre y Xavier Vilajoana, respectivamente, coinciden en que esta decisión "empeorará la situación de falta de vivienda en la ciudad".

Vilajoana ha instado a las formaciones políticas a "mantener la puerta abierta para seguir dialogando y encontrar soluciones eficientes al problema de la falta de vivienda en Barcelona".

"Instamos a los grupos municipales a consensuar políticas de vivienda que sean realmente efectivas, y por eso creemos que la modificación de la norma del 30% es imprescindible para poder construir un parque de vivienda suficiente", ha alertado.

Por su parte, Sánchez Llibre ha acusado al alcalde, Jaume Collboni, de ser "rehén del colauismo y del tripartito del decrecimiento", y ha reprochado a los grupos municipales que, textualmente, hayan sido incapaces de cerrar el acuerdo en una cuestión de ciudad como es la vivienda, ya sea nueva o rehabilitada.

Tanto Sánchez Llibre como Vilajoana han subrayado que el problema de la vivienda es "una cuestión de falta de oferta" y que la actual normativa, en sus palabras, ha paralizado la construcción de vivienda nueva en Barcelona.