Foment y la CEG impulsan la colaboración económica entre Catalunya y Galicia

Imagen de la cumbre bilateral celebrada en Barcelona y que ha contado con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto al conseller de Empresa, Miquel Sàmper y los presidentes de Foment y la CEG, Josep Sánchez Llibre y Juan Manuel Vieites. - FOMENT - JOB VERMEULEN

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) han impulsado la colaboración económica entre Catalunya y Galicia y conformación de una agenda común en el marco de una cumbre empresarial bilateral celebrada este jueves en Barcelona.

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha defendido ambos territorios "deben construir una agenda empresarial común para ser más influyentes", y ha subrayado que esta debe centrarse en la innovación, la industria, la seguridad y la defensa, recoge la patronal en un comunicado.

"Debemos defender el papel de la empresa como motor de prosperidad y bienestar", ha señalado, y ha añadido que la actividad empresarial es clave para generar riqueza, crear empleo y reducir desigualdades.

Por su parte, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha calificado el encuentro como un paso decisivo para consolidar una relación empresarial estable entre Galicia y Catalunya, que comparten vocación industrial, exportadora e innovadora: "Nuestras empresas comparten retos, pero también grandes oportunidades", ha afirmado.

Según Vieites, la cooperación entre el ecosistema catalán y gallego permitirá generar nuevas alianzas, impulsar proyectos conjuntos y reforzar la capacidad de las empresas para competir en Europa y en los mercados internacionales.

RETOS

Durante el encuentro, se han destacado los retos comunes como la transformación tecnológica, la transición energética, la resiliencia de las cadenas de suministro y la mejora de la competitividad empresarial.

También han señalado el papel del talento como "uno de los grandes desafíos de la economía actual" y la importancia de la colaboración entre empresas, formación profesional, universidades y administraciones para facilitar el relevo generacional.

Sánchez Llibre ha añadido el absentismo, que ha explicado "no es un problema de los empresarios, es un problema de país", mientras que Vieites ha defendido la necesidad de simplificar trámites administrativos, avanzar en digitalización o acelerar infraestructuras estratégicas.