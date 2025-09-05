Foment y Ceoe se alían para impulsar la "agenda estratégica" cultural en el marco del Mondiacult

Participantes de la jornada de Foment y Ceoe - FOMENT

Las patronales Foment del Treball y Ceoe se han aliado este viernes para impulsar la "agenda estratégica" cultural en el marco del Mondiacult, la conferencia de la Unesco sobre políticas culturales que se celebrará en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre.

Así, la sede la patronal catalana en Barcelona ha acogido la presentación del libro '¿Cómo se crea la cultura? Sin cultura no hay relato. Sin relato, no hay futuro', impulsado por la Ceoe en colaboración con la Fundación Ortega-Marañón, según ha informado Foment en un comunicado.

Este trabajo constituye "un punto de partida para impulsar una agenda estratégica que sitúe a la cultura en el centro del desarrollo económico, social y territorial" de España.

El acto ha reunido a representantes empresariales y culturales en torno a un debate sobre los retos y las oportunidades del sector.

El Mondiacult prevé reunir a más de 150 ministros y viceministros de Cultura y convertirá a la capital catalana en el centro del diálogo cultural global, según explicó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.