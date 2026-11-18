Complejo petroquímico de Tarragona. - FOMENT DEL TREBALL

TARRAGONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball "exige" a la Generalitat de Catalunya y las autoridades competentes una intervención inmediata para restablecer la libre circulación y garantizar el acceso a las instalaciones del complejo petroquímico de Tarragona.

En un comunicado este miércoles, la patronal ha alertado de "la gravedad de los bloqueos recurrentes que sufren los accesos al polígono desde hace 10 días", en el marco de la huelga convocada por el sector del metal.

Ha explicado que esta situación está provocando "colapso continuado" e impide la normalidad operativa, la rotación de turnos, los trabajos de mantenimiento y el acceso de los servicios de emergencia.

En este sentido, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha afirmado que el derecho a huelga es legítimo y respetable, pero ha añadido que "no puede utilizarse como una herramienta de coacción para bloquear un complejo industrial estratégico ni para poner en riesgo la seguridad de las personas y las instalaciones".

También ha explicado que el 90% de la representación sindical y la patronal del metal ya han firmado el convenio colectivo vigente y ha calificado de inaceptable que "una huelga convocada por los sindicatos minoritarios mantenga como rehén" al sector.