Foment y la FEGP sitúan la vivienda y el talento como palancas para la competitividad territorial

Imagen del momento de la presentación del informe este lunes en Barcelona.
Imagen del momento de la presentación del informe este lunes en Barcelona. - FOMENT DEL TREBALL
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 15 junio 2026 17:49
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BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball y la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) han situado la vivienda y la gestión del talento como nuevas palancas para impulsar la competitividad territorial, y ha defendido que el modelo extensivo tradicional no garantiza este crecimiento "si no va acompañado de valor añadido y cohesión".

Es una de las conclusiones de la edición 2026 del Índice FEGP de Competitividad y Sostenibilidad Comarcal elaborado por ambas entidades, informa Foment este lunes en un comunicado, y que se ha presentado este lunes en Barcelona.

"Las reglas del juego han cambiado: la proximidad física a los grandes mercados, la abundancia de suelo o las infraestructuras duras han sido desplazadas por activos intangibles de otro tipo", detalla el sindicato, y añade que la competitividad depende de la capacidad de los territorios de adaptarse, generar conocimiento y construir ecosistemas resilientes.

El estudio destaca la vivienda, que ha pasado a consolidarse como un factor económico "determinante", con la tensión de precios y congestión urbana como factores que pueden expulsar el talento y hacer perder al territorio capital humano y en consecuencia capacidad de innovación y de atraer inversiones.

Aunque comarcas como el Barcelonès, el Vallès Occidental o el Baix Llobregat (Barcelona) mantienen un liderazgo económico, el informe advierte de una dinámica de "desgaste", por la que el encarecimiento y escasez del suelo y la presión ambiental erosionan sus propias ventajas competitivas.

En respuesta a esta tendencia, el documento ha destacado la consolidación en territorios como Osona, el Bages (Barcelona) y el Gironès (Girona) de ecosistemas resilientes y que ofrecen un equilibrio entre especialización productiva y modernizada, calidad de vida y presión inmobiliaria contenida.

"Estos espacios captan el talento y las actividades de alto valro añadido que buscan un entorno con mejores condiciones de sostenibilidad y relación", detalla la patronal, que también ha destacado la hiperespecialización o el dinamismo exclusivamente residencial como riesgos.

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