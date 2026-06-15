Foment y la FEGP sitúan la vivienda y el talento como palancas para la competitividad territorial

Imagen del momento de la presentación del informe este lunes en Barcelona. - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball y la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) han situado la vivienda y la gestión del talento como nuevas palancas para impulsar la competitividad territorial, y ha defendido que el modelo extensivo tradicional no garantiza este crecimiento "si no va acompañado de valor añadido y cohesión".

Es una de las conclusiones de la edición 2026 del Índice FEGP de Competitividad y Sostenibilidad Comarcal elaborado por ambas entidades, informa Foment este lunes en un comunicado, y que se ha presentado este lunes en Barcelona.

"Las reglas del juego han cambiado: la proximidad física a los grandes mercados, la abundancia de suelo o las infraestructuras duras han sido desplazadas por activos intangibles de otro tipo", detalla el sindicato, y añade que la competitividad depende de la capacidad de los territorios de adaptarse, generar conocimiento y construir ecosistemas resilientes.

El estudio destaca la vivienda, que ha pasado a consolidarse como un factor económico "determinante", con la tensión de precios y congestión urbana como factores que pueden expulsar el talento y hacer perder al territorio capital humano y en consecuencia capacidad de innovación y de atraer inversiones.

Aunque comarcas como el Barcelonès, el Vallès Occidental o el Baix Llobregat (Barcelona) mantienen un liderazgo económico, el informe advierte de una dinámica de "desgaste", por la que el encarecimiento y escasez del suelo y la presión ambiental erosionan sus propias ventajas competitivas.

En respuesta a esta tendencia, el documento ha destacado la consolidación en territorios como Osona, el Bages (Barcelona) y el Gironès (Girona) de ecosistemas resilientes y que ofrecen un equilibrio entre especialización productiva y modernizada, calidad de vida y presión inmobiliaria contenida.

"Estos espacios captan el talento y las actividades de alto valro añadido que buscan un entorno con mejores condiciones de sostenibilidad y relación", detalla la patronal, que también ha destacado la hiperespecialización o el dinamismo exclusivamente residencial como riesgos.