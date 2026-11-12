Foment firma un acuerdo con la zona de desarrollo de alta tecnología de Changshu (China)

Momento de la firma del acuerdo - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball y la zona de desarrollo de alta tecnología de Changshu (China) han firmado un acuerdo de cooperación para impulsar las relaciones económicas y comerciales, informa en un comunicado este jueves la patronal.

El acuerdo establece una hoja de ruta de colaboración en el mantenimiento y desarrollo de la relación de amistad y cooperación entre ambas partes, y la creación de plataformas de intercambio mediante la participación en actos organizados por cada institución y el impulso de visitas de delegaciones.

También la exploración de proyectos concretos de cooperación en el ámbito económico y comercial, y dar a conocer cada institución entre los ocios y redes de la otra para reforzar su proyección internacional.