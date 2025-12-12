Foment y Gremi de Garatges impulsarán los aparcamientos como clave de la nueva movilidad urbana

El presidente de Foment, Josep Sánchez llibre (i) y el presidente del Gremi de Garatges, Xavier Ferrer (d). - FOMENT

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball y el Gremi de Garatges de Barcelona i Província han firmado este viernes un nuevo acuerdo de colaboración para reforzar el apoyo institucional y empresarial al sector de los garajes y aparcamientos, "un actor clave en la ordenación de la movilidad y en el funcionamiento diario de la ciudad", informa la patronal en un comunicado.

El acuerdo sienta las bases para impulsar nuevas líneas de trabajo conjunto en ámbitos como la movilidad, la normativa sectorial, la digitalización y el acompañamiento a los operadores.

La primera reunión de trabajo ha sido encabezada por el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y por el presidente del Gremi de Garatges, Xavier Ferrer.

También asistieron el secretario general de Foment, David Tornos, y el secretario general y gerente del Gremi, Rubén Fernández.

Durante el encuentro, ambas organizaciones coincidieron en la necesidad de reforzar el papel del sector en los retos actuales de la movilidad urbana, como la necesidad de "liberar espacio público, reducir la congestión y dinamizar la economía local".