Foment impulsará el conocimiento en contabilidad y dirección junto a profesionales del sector

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y la presidenta de Accid, Montserrat Casanovas i Ramon. - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha firmado un convenio de colaboración con la Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (Accid) para impulsar iniciativas conjuntas en el ámbito de la contabilidad, la información financiera, la dirección de empresas y la gestión empresarial, informa la patronal este miércoles en un comunicado.

En concreto, el acuerdo prevé la organización de conferencias, jornadas y actividades formativas para los miembros de ambas entidades.

También incluye la difusión recíproca de iniciativas y contenidos, promoción de espacios de debate y la actualización de competencias en los ámbitos vinculados a la dirección empresarial.

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha destacado que las empresas necesitan "más que nunca" información rigurosa, criterio y conocimiento para tomar decisiones, en un contexto que, ha destacado, está en transformación constante.

Por otro lado, la presidenta de Accid, Montserrat Casanovas i Ramon, ha subrayado que el acuerdo "refuerza" la capacidad de la entidad de conectar con el conjunto del tejido empresarial de Catalunya.