Foment incorpora a la firma jurídica AS Legal & Corporate Affairs a su ecosistema empresarial

AS Legal & Corporate Affairs se incorpora a Foment del Treball para reforzar el asesoramiento estratégico y las relaciones entre empresa e instituciones - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha incorporado a su ecosistema empresarial a la empresa especializada en asesoramiento jurídico AS Legal & Corporate Affairs.

La entrada de esta compañía se enmarca en "la voluntad de la firma de participar activamente en los espacios de reflexión y debate empresarial", ha informado este martes la patronal en un comunicado.

El consejero delegado de la empresa, Àlex Sáez, ya estaba vinculado a la organización empresarial desde 2020 como consejero de la Presidencia y ha apuntado que formar parte de Foment significa "contribuir activamente a los grandes debates sociales, económicos y empresariales del país".

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha destacado que entidades como esta aportan "una visión muy valiosa del mundo jurídico y de los asuntos públicos".

AS Legal & Corporate Affairs acompaña a empresas y organizaciones en su interlocución con las administraciones públicas y en la definición de estrategias en entornos regulados y de "alta complejidad institucional".