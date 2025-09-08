Foment inicia una campaña para impulsar la productividad de la economía catalana

El presidente de Foment del Treball Nacional y vicepresidente de la CEOE, Josep Sánchez Llibre - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha puesto en marcha una campaña para dar a conocer su plan para impulsar la productividad y la competitividad de la economía catalana, según ha informado este lunes en un comunicado.

Se trata de un documento que identifica los principales déficits de la economía de Catalunya y propone un conjunto de medidas concretas para revertir la situación e impulsar mejoras.

En este sentido, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha asegurado que "el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos pasa por una mejora decidida de la productividad".

En concreto, el informe recomienda un marco de acción con ocho ámbitos prioritarios, siendo el primero la fiscalidad, con medidas como la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio o un límite máximo del 5% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

La patronal también apuesta por impulsar la vivienda asequible con la eliminación de la reserva del 30% de vivienda social en nuevas promociones y acuerdos público-privados para movilizar suelo, así como por la simplificación administrativa.

INFRAESTRUCTURAS Y MERCADO LABORAL

Invertir anualmente 5.500 millones de euros en infraestructuras estratégicas, acelerar la implantación de energías renovables, alargar el ciclo de las centrales nucleares y mejorar la gestión hídrica, también son algunas de las medidas de Foment.

En cuanto al mercado laboral, quiere reforzar la negociación colectiva, fomentar un plan contra el absentismo y evitar la reducción de jornada a 37,5 horas, así como el control horario por ley.