Foment propone al Ministerio de Economía portugués una Agenda de Competitividad Catalunya-Portugal

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre (d), y el ministro de Economía de Portugal, Manuel Castro Almeida (i) - FOMENT

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha mantenido una reunión con el ministro de Economía de Portugal, Manuel Castro Almeida, en la sede del ministerio en Lisboa, donde ha propuesto construir una Agenda de Competitividad Catalunya-Portugal, "concebida como un marco estable de cooperación empresarial e institucional entre ambos territorios".

Según informa la patronal este martes en un comunicado, el ministro Castro Almeida ha aceptado la invitación de Foment para realizar una visita empresarial a principios del próximo año.

La iniciativa parte de la voluntad de dar "un nuevo impulso a unas relaciones económicas que ya son especialmente intensas" pues el 25% de las exportaciones españolas a Portugal son catalanas; destacan operaciones recientes como la de Bondalti-Ercros, que a su juicio, evidencian el potencial de una mayor integración empresarial.

La Agenda de Competitividad se plantea en torno a grandes ámbitos compartidos como la industria y la energía, la innovación y la inteligencia artificial, las startups y la inversión, y la reducción de barreras administrativas y regulatorias para las empresas que operan en ambos mercados.

RED EUROPEA DE METRÓPOLIS

Sánchez Llibre, que también preside la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials (SBEES), ha defendido en una conferencia en la sede de la Sociedade de Estudos para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES), la necesidad de avanzar hacia una gran red europea de "metrópolis colaborativas, policéntricas y conectadas".

SBEES plantea que Barcelona, Lisboa, Madrid y Oporto elaboren documentos de trabajo sobre los grandes retos metropolitanos, como gobernanza, migración, turismo, vivienda y transporte, para avanzar hacia una red capaz de combinar competitividad, cohesión y distribución de oportunidades.