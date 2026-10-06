Foment rechaza una huelga general que considera ajena "al mundo laboral"

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BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball considera "incomprensible que se pretenda convertir a las empresas, los trabajadores y el conjunto de la actividad económica en víctimas de una huelga general planteada como medida de presión para provocar cambios legislativos en materia de vivienda y, por tanto, ajenos al mundo laboral", informa en un comunicado este martes.

La patronal catalana, que ha respondido así a la convocatoria de huelga general anunciada este lunes por los sindicatos, se alinea con la postura expresada por CEOE en este mismo sentido: "Las reivindicaciones planteadas tienen como destinatarios al Gobierno y a los grupos parlamentarios, dado que son las administraciones y el poder legislativo los que tienen las competencias para impulsar los cambios reclamados".

Por este motivo, Foment rechaza que se traslade a las empresas y a sus trabajadores "el coste económico y social de una medida de presión que no tiene en el ámbito empresarial a su destinatario".

La patronal considera esta iniciativa "aún más inoportuna en el actual contexto de incertidumbre internacional", marcado por los conflictos geopolíticos y por un entorno especialmente exigente para la competitividad y la actividad empresarial.

"Añadir nuevas disrupciones a la economía no contribuye a generar la estabilidad y la confianza que necesitan empresas y ciudadanos", afirma la patronal.