Foment del Treball asegura que el seguimiento de la huelga general "está siendo bajo" en Catalunya

La directora de Laboral de Foment del Treball, Yésika Aguilar - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de Laboral de Foment del Treball, Yésika Aguilar, ha asegurado que el seguimiento de la huelga general de este miércoles "está siendo bajo" en Catalunya, en declaraciones remitidas a los medios a través de un vídeo.

Aguilar ha lamentado que los cortes de carreteras y los servicios mínimos "insuficientes" en el transporte público han dificultado que los trabajadores puedan llegar a sus puestos de trabajo, y que los servicios mínimos no se han cumplido en su totalidad.

Ha añadido que el consumo eléctrico respecto a este martes se ha reducido un 11%, y ha reclamado que aquellos que quieran ir a trabajar deben poder acceder a sus puestos de trabajo.