Foment del Treball asegura que el seguimiento de la huelga general "está siendo bajo" en Catalunya

La directora de Laboral de Foment del Treball, Yésika Aguilar
La directora de Laboral de Foment del Treball, Yésika Aguilar - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 13:43
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BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de Laboral de Foment del Treball, Yésika Aguilar, ha asegurado que el seguimiento de la huelga general de este miércoles "está siendo bajo" en Catalunya, en declaraciones remitidas a los medios a través de un vídeo.

Aguilar ha lamentado que los cortes de carreteras y los servicios mínimos "insuficientes" en el transporte público han dificultado que los trabajadores puedan llegar a sus puestos de trabajo, y que los servicios mínimos no se han cumplido en su totalidad.

Ha añadido que el consumo eléctrico respecto a este martes se ha reducido un 11%, y ha reclamado que aquellos que quieran ir a trabajar deben poder acceder a sus puestos de trabajo.

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