Foment del Treball y la Catedral de Barcelona firman un convenio de colaboración

Momento de la firma del acuerdo - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball y la Catedral de Barcelona, a través de Amics de la Catedral, han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar proyectos y actividades de interés común, informa la patronal en un comunicado este miércoles.

El acuerdo ha sido firmado por el decano del Capítulo de la Catedral, Santiago Bueno, y el secretario general de Foment del Treball, David Tornos.

La colaboración establece la difusión de la actividad de la Catedral entre los asociados de la patronal, la incorporación de Amics de la Catedral en el Portal Compromesos de Foment y la difusión conjunta de actividades y noticias a través de los canales de las dos entidades.