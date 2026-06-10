Foment del Treball y el Clúster Catalonia Logistics impulsarán actuaciones mutuas

Momento de la firma del acuerdo - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball y el Clúster Catalonia Logistics han firmado un acuerdo para impulsar actuaciones mutuas vinculadas al transporte, la movilidad y la logística.

Es "un marco estable de trabajo entre ambas entidades" para generar espacios de colaboración, compartir iniciativas dirigidas a las empresas del sector e impulsar acciones conjuntas, informa la patronal en un comunicado este miércoles.

Prevén colaborar en ámbitos como la sostenibilidad y la transición energética, con iniciativas orientadas a la renovación de flotas e instalaciones, la distribución urbana de mercancías o la inteligencia artificial, entre otros.