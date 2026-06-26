Foment del Treball crea el Premio al mejor trabajo de investigación de bachillerato sobre empresa

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BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha anunciado la creación del Premio al mejor trabajo de investigación de bachillerato sobre empresa, para reconocer a los trabajos de alumnos centrados "en el mundo de la empresa, la economía y los grandes retos de transformación económica y social".

En un comunicado este viernes, explica que se enmarca en las iniciativas por el Día del Empresario, que será este sábado, y ha reivindicado la figura de la empresa y del empresario como "factor indispensable para la cohesión social y el progreso del país".

El premio nace con la vocación de tener una continuidad anual y busca "estimular entre los estudiantes el interés por la investigación aplicada, el pensamiento crítico y la comprensión rigurosa de los procesos económicos y empresariales".

Los centros educativos actuarán como "primer filtro de calidad", ya que seleccionarán los trabajos que consideren más relevantes para presentarlos a la convocatoria, y el premio contará con una dotación de 3.000 euros para el trabajo ganador, así como un diploma acreditativo y el reconocimiento institucional al centro educativo.

Además, el jurado podrá conceder accésits o menciones especiales a los trabajos que destaquen por su calidad, originalidad y relevancia.

LA CONVOCATORIA

La apertura de la primera convocatoria será durante el primer trimestre del curso 2026-2027, cuando se aprobarán y publicarán las bases reguladoras, y se podrán recibir candidaturas hasta el 15 de abril de 2027.

Entre abril y mayo de 2027 el jurado analizará las candidaturas y los trabajos mejor valorados podrán ser convocados a una presentación o defensa ante el jurado, y en junio será la resolución y entrega del premio en el marco de los actos institucionales por el Día del Empresario.