Foment del Treball firma el Conveni Col·lectiu d'Oficines i Despatxos de Catalunya 2025-2027

Una oficina - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha formalizado la firma del Conveni Col·lectiu d'Oficines i Despatxos de Catalunya 2025-2027, que se aplica a más de 50.000 empresas y más de 250.000 trabajadores, de los que un 70% son mujeres.

El acuerdo pone fin a "un proceso negociador especialmente largo y complejo", iniciado a finales de 2024 y desarrollado a lo largo de 2025 y principios de 2026, informa Foment en un comunicado este martes.

Este convenio refuerza la flexibilidad en la organización del trabajo, introduce mejoras en la regulación de la incapacidad temporal y establece incrementos salariales para garantizar la competitividad y sostenibilidad empresarial.