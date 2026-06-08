Foment del Treball impulsa la redacción de un Libro Blanco contra el Absentismo

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BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha impulsado la redacción de un Libro Blanco contra el Absentismo, con el que prevé establecer un protocolo de comparecencias con miembros de la sociedad civil y la comunidad educativa, informa en un comunicado este lunes.

La patronal ha explicado que el absentismo es "uno de los principales problemas que afronta la empresa catalana y española, y la sociedad en general".

Para su redacción, la organización ha configurado un grupo de expertos que redactará las propuestas en formato de libro blanco para ofrecer soluciones al problema.

Está previsto que se realicen comparecencias con miembros de la sociedad civil y económica, del mundo asociativo y del educativo para recibir propuestas e impresiones.

La voluntad del grupo impulsor es poder presentar el Libro Blanco a finales del próximo septiembre.