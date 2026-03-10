El Fons Català gestiona un "récord" de 4,92 millones en 2025 pero baja la aportación municipal

Presentación de los datos en la jornada 'El futur de la cooperació: una mirada global a les polítiques de cooperació i tendències actuals' de este martes - FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha gestionado 4,92 millones de euros de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2025, cifra "récord" en la última década, aunque descienden las aportaciones municipales, informa en un comunicado este martes.

Durante la jornada 'El futur de la cooperació: una mirada global a les polítiques de cooperació i tendències actuals' de este martes, el presidente del Fons Català, Jordi Cuadras, ha resaltado la importancia de "continuar poniendo la cooperación en el centro con mirada al futuro", especialmente en un año en el que la entidad celebra 40 años.

El secretario de Asuntos Europeos, Multilateralismos y de Cooperación de la Generalitat, Agustí Fernández de Losada, ve la situación actual de la cooperación "difícil e incierta", y que el sector está bajo presión por su vinculación con los debates de control migratorio y seguridad, además del aumento del gasto militar.

El vicepresidente del Fons Català y alcalde de Caldes de Montbui (Barcelona), Isidre Pineda, ha presentado los datos del Observatori de Cooperació Municipalista, centrados en la gestión de la AOD, que en 2025 fue de 4,92 millones de euros, y muestran que en los últimos años las aportaciones de entes no municipales han seguido una tendencia al alza y suponen "más del 30% del total gestionado".

La ayuda total gestionada por el Fons Català ha crecido un 8,4% respecto al año pasado (541.985 euros, en términos absolutos), y en cuanto a las aportaciones directas de los municipios, aunque en 2025 "se ha revertido la tendencia negativa de los dos ejercicios anteriores con un incremento del 11%, los datos aún son discretos".