La fortificación ibérica de Montgròs (Barcelona) se podrá visitar en otoño de forma gratuita

Imagen aérea de la fortificación ibérica de Montgròs (Barcelona). - SPAL DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local (SPAL) de la Diputación de Barcelona ha organizado este otoño unas jornadas gratuitas de descubierta de la fortificación ibérica de Montgròs, dentro del Parque Natural del Montseny, para acercar a la ciudadanía "una de las fortificaciones ibéricas más destacadas de Catalunya".

Las visitas guiadas serán los días 27 de septiembre, 4 y 11 de octubre, 1 y 22 de noviembre, y 6 y 13 de diciembre con reserva previa y con un aforo de 25 personas, informa la corporación en un comunicado este martes.

Se hará un recorrido circular al entorno de la muralla, "desde donde se podrá entender el papel estratégico del enclave en el control de una de las principales vías de comunicación entre la plana de Vic y la costa".