Forum TurisTIC analizará la innovación en el turismo cultural para la transformación de destinos

La edición de Forum TurisTIC de 2025 - EURECAT

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Forum TurisTIC, el congreso sobre innovación y aplicación de la tecnología al sector del turismo organizado por Eurecat, abordará el 8 de junio en Barcelona el papel del turismo y la innovación tecnológica "en la promoción de la identidad cultural de los territorios y la creación de experiencias culturales que contribuyen a la transformación y regeneración de los destinos".

Organizado por el centro tecnológico y promovido por la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, la 14 edición del Forum TurisTIC "pondrá en valor el papel de la tecnología, la integración de datos, las nuevas formas de interacción con el público y el mantenimiento del patrimonio, en la transformación del turismo cultural y de experiencias", informa Eurecat en un comunicado este miércoles.

El experto en desarrollo de negocio y cultura digital e internet, Genís Roca, abrirá el congreso con el análisis de las oportunidades de la aplicación de la transformación digital y la inteligencia artificial en el turismo cultural.

El congreso anticipará también casos de tecnologías inmersivas de la mano de Grup Transversal, la realidad virtual para transmitir el relato del patrimonio en el programa 'Els Ulls de la Història' de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural y la aplicación del sonido inmersivo para la recreación del patrimonio cultural con Eurecat.

También mostrará modelos predictivos y tecnologías de IA para optimizar la conservación del patrimonio y la experiencia del visitante con el proyecto 'MuseMetrics', liderado por el Tech Tourism Cluster y el Clúster de la Energía Eficiente de Catalunya, llevado a cabo en el Moco Museum, y la gestión de datos y los gemelos digitales para la gobernanza y la sostenibilidad turística con Libelium.

Además, se presentará "el nuevo paradigma del turismo regenerativo" y el caso del proyecto Regenera4Med, a cargo de la profesora de la Facultad de Turismo de la Universitat de Girona, Natàlia Ferrer.

EXPERIENCIAS

Asimismo, se darán a conocer experiencias españolas e internacionales con asistentes de IA, realidad aumentada, instalaciones lumínicas, la gamificación de rutas y patrimonio, la digitalización de espacios museísticos y nuevas narrativas, para la atracción, la inspiración, la creación de vínculos emocionales y la conexión con los visitantes.

El Forum TurisTIC, que se celebrará en el Auditorio TBS Education, en Barcelona, reunirá empresas del sector turístico, la cultura, la innovación y el desarrollo tecnológico, instituciones, asociaciones y gremios especializados del sector, para analizar propuestas de turismo cultural e innovación tecnológica para la creación de experiencias turísticas vinculadas al territorio.