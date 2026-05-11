Una fosa asociada a la represión franquista en Llavorsí (Lleida) sigue sin aparecer

Trabajos para localizar la fosa del Hostal de Aidí, en Llavorsí (Lleida) - CONSELLERIA DE JUSTICIA

LLEIDA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Memoria Democrática, adscrita a la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, ha finalizado la tercera intervención arqueológica destinada a localizar la fosa del Hostal de Aidí, en Llavorsí (Lleida), sin que los trabajos hayan permitido confirmar su ubicación para localizar los restos de 9 civiles ejecutados en 1938 por las tropas franquistas.

La excavación se llevó a cabo entre el 13 y el 24 de abril de 2026 y se ha desarrollado de forma simultánea con otra actuación para localizar la fosa de El Prat del Rector, situada presumiblemente a poca distancia, en el municipio de La Guingueta de Àneu, informa el departamento este lunes en un comunicado.

A pesar de las nuevas investigaciones documentales, la revisión de hipótesis anteriores y la delimitación de una nueva área de excavación, no se han localizado los restos humanos vinculados a la fosa del Hostal de Aidí.

Se trata de "uno de los espacios más relevantes de la memoria democrática en Catalunya por la gravedad de los hechos documentados y por el impacto que todavía hoy mantiene", informa la Conselleria.

Según la documentación histórica disponible, 67 civiles de la comarca del Pallars Sobirà fueron ejecutados sin juicio previo en represalia por acciones guerrilleras republicanas; uno de los episodios más graves se produjo el 23 y 24 de mayo de 1938, cuando nueve personas fueron detenidas en sus domicilios, trasladadas, torturadas y finalmente asesinadas en torno al Hostal de Aidí.