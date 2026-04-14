Fracttal adquiere la empresa de software para el mantenimiento Tcman

El consejero delegado y cofundador de Fracttal, Christian Struve, y el director de operaciones, Raul Peris, junto al fundador de Tcman, Eloy Ortega. - FRACTTAL

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fracttal ha adquirido la empresa catalana Tcman, especializada en el desarrollo de soluciones de gestión de mantenimiento (GMAO) y que cuenta con clientes como Serveo, Acciona, Eiffage, Moncobra, Sanitas o Quirón que utilizan su platagorma GIM para la gestión de sus activos críticos en sectores como infraestructuras, industria y servicios.

Así, la operación, con un importe no se ha dado a conocer, permitirá a Fracttal integrar la "experiencia y base de clientes" de la compañía catalana con su plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial, que actualmente gestiona más de 20 millones de activos en más de 60 países, informan ambas en un comunicado este martes.

El consejero delegado y cofundador de Fracttal, Christian Struve, ha explicado que la unión acelerará la transformación de la compañía, combinando décadas de experiencia en el sector con tecnología avanzada e inteligencia artificial para "ayudar a la industria a operar mejor".

La compañía también prevé que esta operación acelere la evolución del software GIM dentro del ecosistema de Fracttal, incorporando capacidades basadas en IA, analítica avanzada e integración con tecnologías IoT, mientras que para Tcman la integración supone una "nueva etapa" tras tres décadas en el mercado español, que le permitirá escalar su tecnología a nivel internacional.

El fundador de la compañía catalana, Eloy Ortega, ha valorado que "unirnos a Fracttal nos permite ampliar el alcance de nuestra tecnología y seguir evolucionando nuestras soluciones en un contexto en el que el mantenimiento es cada vez más estratégico".

RONDA

La operación de adquisición se ha cerrado meses después de que Fracttal cerrara una ronda de financiación de 35 millones de dólares, que prevé destinar precisamente a reforzar sus capacidades de inteligencia artificial, acelerar el desarrollo de producto y ampliar su presencia en mercados estratégicos de Europa y Latinoamérica.

"El mantenimiento se está convirtiendo en una función cada vez más estratégica para las empresas, especialmente en sectores intensivos en activos físicos como infraestructuras, industria, energía o sanidad", ha defendido la plataforma global de 'maintenance intelligence'.