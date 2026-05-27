Francesc Parcerisas publica 'Fer-ne vuitanta': "Hasta los 20 años era un burro solemne"

El escritor Francesc Parcerisas durante el pool de prensa y encuentro con los medios de comunicación celebrado en las instalaciones del Hotel Alma, a 27 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor y poeta Francesc Parcerisas ha publicado 'Fer-ne vuitanta. Estampes, evocacions, imatges' (Quaderns Crema), un repaso a sus 82 años de vida a través de fotografías y textos, desde la infancia hasta la vejez pasando por una juventud en la que dice que le cuesta reconocerse: "Creo que hasta los 20 años era un burro solemne".

En un encuentro con periodistas, Parcerisas ha apuntado que la obra parte de 'On being 80' de Henry Miller y 'Book of Days' de Patti Smith, y que intentó evitar que fuese un libro del "yo, yo y yo" ni un álbum de fotos centrado únicamente en su faceta como escritor.

Ha afirmado que la idea le llevó más trabajo del que pensaba, y que le hizo pensar en la idea de que, al morir, a uno le pasa toda la vida por delante: "Nadie explica qué es lo que desfila por delante de tus ojos".

Parcerisas ha explicado también que las fotos, aunque se dedique a explicar quién sale y qué son, le sirven para explicar una historia, y que al final lo que ha hecho es "hacerse una guía", un anuario donde va anotando cosas de cada año.

VIDA UNIVERSITARIA

La primera foto de Parcerisas es de su bautizo, algo que le ha llevado a reflexionar sobre la sobreabundancia de fotografías en el mundo actual: "Es un cambio ontológico, metafísico. Hace unos días escuché una entrevista con Joan Fontcuberta, el fotógrafo, que decía justamente eso. Que no solo ha cambiado porque hay tantas fotos, sino que estas tienen una vida absolutamente efímera".

El autor ha recordado su etapa universitaria, en la que quería ser como Hemingway --porque llevaba boina y viajaba y se iba a África de safari-- e hizo el examen de ingreso en la Escuela de Periodismo de Madrid, "que era la única que había".

"Era un nido de 'fachas', cosa que sé ahora. Entonces no sabía nada. Y lo suspendí: la suerte más grande que he tenido en mi vida. Una rifa extraordinaria", ha bromeado.

Después se matriculó a Filosofía y Letras en la Universitat de Barcelona: "Allí te encontrabas con mucha gente muy diferente, sobre todo muy diferente de procedencia, de extracción social, y que teníamos unos intereses en común que no sabíamos cuáles eran, que sospechábamos".

Parcerisas ha dicho que su 'yo' joven pensaría, al leer 'Fer-ne vuitanta', que no le ha ido tan mal: "He tenido la suerte de que me han ofrecido un menú muy generoso de cosas que podía hacer. Y siempre he podido hacer lo que quería. Porque cuando quería dos postres he elegido dos postres, y cuando quería solo una ensalada, tenía solo una ensalada".

TODO CAMBIA

El escritor ha reflexionado también sobre el paso del tiempo y el cambio: ha explicado que, de joven, no conocía a nadie que supiese inglés, pero que hoy en día "todo el mundo ha ido a Nueva York alguna vez".

Ha hecho también referencia a Bad Bunny: "¿En qué momento un músico que no es músico de música folclórica tradicional, ni de música clásica, llena estadios en todo el mundo y es una figura conocida en todo el mundo? Esto me parece que comienza en los años 60, pero antes no".

LA MUERTE DE FRANCO Y EL 'PROCÉS'

Parcerisas ha apuntado que el 'procés' fue un momento político que le marcó, como también lo fue la muerte de Franco, que leyó en 'La Vanguardia': "Pienso en la portada de Franco como un antes y un después, muy claramente, aunque el antes y el después se parezcan mucho. Pero hay una ruptura, al menos aparente, en la figura del dictador".

Asimismo, ha destacado "la ilusión, la esperanza, la utopía y el futuro" que evocaron los años del 'procés', que, pese a no haber terminado como a él le gustaría, está contento de haber vivido.

"LA REALIDAD ES MUY VULGAR"

El autor ha destacado una de las últimas fotos del libro, en la que se le ve de espaldas limpiando en la cocina, y ha explicado que una de las cosas que más le molesta es la impostura, y que no quiere crear una burbuja ni un personaje: "La realidad es muy vulgar, en cierta forma, y es muy parecida para todo el mundo".

"Pensé, cuando nadie te ve, cuando no piensas, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo la cama, estás limpiando la ropa, estás limpiando los platos, estás limpiando la nevera, estás pelando las patatas para ponerlas en la olla", ha dicho.

Parcerisas ha defendido que en las cosas pequeñas deben descubrirse las cosas grandes; ha asegurado que después de morir le gustaría venir a espiar por el ojo del cerrojo, y ha instado a reflexionar no solamente sobre qué hay después de la vida, sino también antes: "Somos un paréntesis entre la nada y la nada. Entre el vacío y el vacío".