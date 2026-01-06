Francesc Torralba gana el Premi Josep Pla 2026 con el ensayo 'Anatomia de l'esperança'

El filósofo Francesc Torralba - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El filósofo y teólogo barcelonés Francesc Torralba ha ganado este martes el 58 Premi Josep Pla de prosa en catalán, dotado con 10.000 euros, con el ensayo 'Anatomia de l'esperança', ha anunciado el jurado.

El ensayo, que se presentó al premio con el título 'El combat contra el desencís' bajo el seudónimo Regina Climacus, explora a partir de la filosofía, la literatura y la experiencia los mecanismos que sostienen el espíritu cuando todo parece perdido.

Al recibir el premio, Torralba ha asegurado que es "un ensayo sobre la esperanza" y sobre cómo hacer un discurso sobre la esperanza que tenga legitimidad intelectual.

Ha afirmado que hacer un discurso sobre la esperanza es un "ejercicio intelectual complejo", y ha dicho que se ha alejado de aquellos que acostumbran a ser ingenuos o distópicos.

El jurado, formado por Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano y la editora Glòria Gasch, ha seleccionado la obra entre los 42 originales presentados al galardón y la obra se publicará el 4 de febrero.

Torralba (Barcelona, 1967), cuyo pensamiento se orienta hacia la antropología filosófica y la ética, ha publicado una ingente cantidad de artículos y libros entre los que figuran 'El sentit de la vida', 'Córrer per pensar i sentir', 'Saber dir no', 'Món volàtil', 'La vida secreta de la pregària', 'L'ètica algorítmica' y 'No hi ha paraules. Assumir la mort d'un fill'.

'Anatomia de l'esperança' sucede como ganador del Premi Josep Pla al también ensayo 'L'art de ser humans', de David Bueno, en un año en que entre los 42 originales presentados figuraban novelas históricas, narrativa memorialística e intimista, dietarios, obras de ensayo, de género fantástico y thrillers.