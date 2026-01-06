Francesc Torralba, Premi Josep Pla: "En contextos de oscuridad es cuando necesitamos más" la esperanza

El filósofo Francesc Torralba interviene tras ganar el Premi Josep Pla con 'Anatomia de l'esperança' durante la ceremonia del 82º Premio Nadal de novela y el 58º Premi Josep Pla de prosa en catalán, en el Hotel Palace, a 6 de enero de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

El filósofo Francesc Torralba, ganador del Premi Josep Pla 2026 con 'Anatomia de l'esperança', ha definido su obra como un ensayo sobre la esperanza: "En contextos de oscuridad, es cuando más necesitamos esta virtud".

En rueda de prensa este martes tras el fallo del premio, ha defendido que hacer un ensayo sobre la esperanza es "transgresor y disruptivo" en la actualidad, y ha remarcado que sin esperanza no hay compromiso ni cambio.

"Solo cambian las cosas los que tienen esperanza", ha subrayado Torralba, para quien la esperanza tiene un punto irracional que hace que surja en los momentos más oscuros.

"NO DEJAR AL LECTOR ABATIDO"

Torralba ha afirmado que un libro debe ser edificante, que "no deje el lector abatido", sino con ganas de vivir y comprometerse y que eso solo se puede hacer si existe esperanza.

Ha dicho que ha buscado articular un discurso intelectualmente sólido sobre la esperanza y que el lector no piense que es ingenuo, que se aleje de aquellos que ven un futuro distópico u oscuro.

Francesc Torralba ha subrayado que la tendencia es ser hermético e impermeabilizarse, pero ha añadido que "sin esperanza no hay compromiso ni cambio posible".

Por ello, ante la desilusión que observa, propone un ensayo "contracultural", que no se observa con tanta frecuencia en la mesa de novedades.

Torralba ha ganado el 58 Premi Josep Pla de prosa, dotado con 10.000 euros, en una edición a la que se habían presentado 42 originales.

El ensayo, que se presentó al premio con el título 'El combat contra el desencís' bajo el seudónimo Regina Climacus, explora a partir de la filosofía, la literatura y la experiencia los mecanismos que sostienen el espíritu cuando todo parece perdido.