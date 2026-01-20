Francina Armengol visitará el 29 de enero el Parlament de Catalunya, coincidiendo con un pleno

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol, interviene durante un acto conmemorativo por el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, en el Congreso de los Diputados, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, visitará el jueves 29 de enero el Parlament de Catalunya coincidiendo con la celebración del primer pleno de este año, que abre el nuevo periodo de sesiones.

Fuentes parlamentarias han explicado que el pleno se suspenderá a las 13.00 horas del jueves, cuando la Mesa de la Cámara celebrará una recepción para dar la bienvenida a Armengol, y se reanudará a partir de las 16.00 horas.

Es la primera vez que Francina Armengol visita el Parlament como presidenta del Congreso de los Diputados.