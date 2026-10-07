Frenado el desahucio del edificio de Sant Andreu (Barcelona)

Un grupo de personas durante una concentración para intentar parar el desalojo de 32 vecinos en Sant Andreu de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El desahucio del bloque Llenguadoc 74 de Barcelona, en el distrito de Sant Andreu, ha sido frenado este miércoles sobre las 19.45 horas.

Unas 300 personas han celebrado la noticia frente al bloque, si bien esperan a conocer los detalles que se ofrecerán en los próximos minutos en la rueda de prensa del teniente de alcalde de Economía y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, y la secretaria de vivienda de la Generalitat de Catalunya, Lidia Guillén.

Los Mossos d'Esquadra han desmontado el operativo policial que tenían montado.

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