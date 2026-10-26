Fuerte presencia policial en plaza Espanya de Barcelona por una nueva convocatoria de jóvenes por redes

Furgonetas de los Mossos d'Esquadra en uno de los accesos a la plaza Espanya de Barcelona este lunes, 26 de octubre - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desplegado un fuerte dispositivo policial este lunes por la tarde alrededor de plaza Espanya de Barcelona ante una eventual convocatoria por redes sociales de jóvenes, tal y como se produjo el pasado sábado por la tarde.

Furgonetas de orden público se han situado en los accesos a la plaza y los efectivos policiales han identificado a varias personas, si bien no hay presencia de jóvenes ni afectaciones en el tráfico.

No obstante, diversos comercios de la calle Creu Coberta han bajado sus persianas por miedo a que la convocatoria (difundida a través de diversas cuentas de redes sociales) acabe como la del pasado sábado, que se saldó con 130 detenidos y una treintena de negocios que sufrieron daños o saqueos.

Por eso, algunos de ellos han cubierto con papel los escaparates para ocultar lo que hay en el interior.

Además de la convocatoria de este lunes, en redes sociales se ha difundido otra, de estética similar a la del pasado sábado, en la que se alienta a los jóvenes a reunirse de nuevo en plaza Catalunya el 31 de octubre, coincidiendo con Halloween.