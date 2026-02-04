Una fuga de agua de "grandes magnitudes" obliga a suspender vistas judiciales en Rubí (Barcelona)

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal de Instancia de Rubí (Barcelona), Raquel Abarca, ha anunciado este miércoles la suspensión de las vistas judiciales previstas para los días 4, 5 y 6 de febrero por "una fuga de agua de grandes magnitudes" que afecta al edificio principal del Tribunal de Instancia, en la calle Pere Esmendia 15.

En un comunicado recogido por Europa Press, la presidenta detalla que la fuga, que se ha producido en la segunda planta del edificio principal de la sede judicial, ha causado filtraciones en las diferentes salas que han afectado "gravemente" al techo, placas y sistemas informáticos, entre otros espacios.

La situación actual impide el correcto funcionamiento de las actividades judiciales, dado que la seguridad de las personas se podría ver "gravemente afectada", por lo que ha acordado suspender las vistas ante la previsión de que la incidencia no pueda solventase en un día.