Funcionarios de prisiones piden en Barcelona la dimisión de Ciuró ante la cifra de agresiones

Una nueva protesta ante la Generalitat congrega a 300 manifestantes

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 300 funcionarios de prisiones se han concentrado este miércoles ante la Generalitat, en la plaza Sant Jaume de Barcelona, contra las agresiones de presos y para reclamar la dimisión de la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró.

La convocatoria de Marea Blava, Csif y La Intersindical ha conseguido el apoyo de distintos sindicatos del sector, y en la protesta también se han visto banderas y camisetas de Acaip y de Catac-Stes.

Han llegado a la plaza unos minutos después de las 11 horas y han colocado pancartas en las vallas que protegen la Generalitat: una con el texto 'Prisiones con Ciuró, sin soluciones, sin rumbo' y otra con la frase 'Ni una agresión más'.

Junto a la primera pancarta han colocado un muñeco con la cara de Ciuró y junto a la segunda dos muñecos vestidos de funcionarios y con la boca tapada.

Durante la protesta, los manifestantes constantemente han lanzado petardos y han hecho sonar silbatos, y varias veces han coreado 'Ciuró dimisión'.

Se trata de la segunda protesta de este colectivo profesional en dos semanas, después de la que convocaron UGT y CC.OO. la semana pasada en la misma plaza.

DISCURSOS

Un portavoz de Marea Blava, Francesc --que prefiere no dar su apellido--, ha recordado que hace un año ya se manifestaron contra las agresiones en las prisiones, y ha lamentado que "no ha cambiado nada"; al contrario, ha asegurado que ha habido un 130% más de agresiones en un año.

"Si no hay convivencia no hay reinserción, y las agresiones que estamos recibiendo nos dicen que no hay convivencia en las prisiones", ha añadido en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, el portavoz de Csif, Alberto Gómez, ha celebrado que la convocatoria ha sido "un exitazo, hacía mucho que no se veía una unidad así".

Ha lamentado que "cada día se producen más de dos incidentes y cada día más de un funcionario tiene que ser atendido en la mutua" por lesiones.