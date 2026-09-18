Funcionarios vinculan la muerte de un preso a manos de otro con las "masificadas" cárceles catalanas

Archivo - Fachada del Centro Penitenciario de Quatre Camins, a 12 de noviembre de 2025, en Roca del Vallès, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de prisiones vinculan la muerte de un interno del Centre Penitenciario de Quatre Camins, en la Roca del Vallès (Barcelona), presuntamente a manos de su compañero de celda, con la "masificación" de las prisiones catalanas.

Fuentes del sindicato CSIF han explicado que los hechos han ocurrido en el módulo 5 de la prisión, destinado a los sancionados, en el que hace años que las celdas son dobles, lo que supone un "claro ejemplo de la masificación de las cárceles catalanas".

Otras fuentes penitenciarias consultadas, que describen al presunto autor como un preso conflictivo y violento, coinciden en que las prisiones catalanas están al límite de su capacidad: "Cuando pones a dos tíos en la misma celda en un departamento de sancionados queda bastante claro que uno de los problemas es la falta de espacio".

Lo atribuyen al cierre de La Modelo en 2017 sin un centro alternativo en el que reubicar a la población penitenciaria, al aumento de la demografía y una mayor actividad policial.

Precisamente, hace unos días UGT emitió un comunicado alertando de que los centros penitenciarios catalanes se encuentran al "límite del colapso", lo que se está viendo traducido en un aumento de la conflictividad y de las agresiones.

En este sentido, pedían a la Conselleria de Justicia que adoptase medidas "urgentes" y solicitaba una reunión para abordar este problema, que para el sindicato pasa por un incremento del personal suficiente que permita garantizar la seguridad, la rehabilitación y la reinserción social, ejes centrales del sistema penitenciario catalán.

LOS HECHOS

Los hechos se produjeron sobre las 23.25 horas del jueves, cuando el interno de la celda contigua a la que sucedieron los hechos activó el interfono e informó de una situación "anómala" de ruidos y gritos, ha informado Marea Blava en un comunicado.

Cuando los funcionarios acudieron junto al jefe de servicios se encontraron a uno de los internos fallecido, con evidentes signos de violencia, y a su compañero de celda "sentado tranquilamente en una silla fumando un cigarrillo".

Pese a la activación inmediata de los servicios médicos y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), los médicos solo pudieron certificar la muerte violenta del interno.

La Conselleria de Justicia ha explicado en un comunicado este viernes que la dirección del centro están en contacto con los familiares del fallecido, a quienes han ofrecido los apoyos previstos para estos casos, y ha aclarado que entre los dos internos no había "antecedentes de incompatibilidad".

No obstante, fuentes penitenciarias prevén el traslado del presunto autor de los hechos por "posibles represalias" de otros presos.